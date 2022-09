Gelbison, amara la prima in serie C: al Torre passa la Juve Stabia (1-3)

Esordio amaro per la Gelbison che deve ingoiare un boccone amaro nella prima assoluta nel campionato di serie C. I cilentani, hanno un impatto da incubo con la nuova categoria e dopo soli 3 minuti sono già sotto di una rete: Maggioni di testa beffa Vitale e sblocca il risultato per i gialloblu che poi al 34' trovano anche il raddoppio con Pandolfi imbeccato da Beradocco.Il tempo si chiude con il doppio vantaggio degli stabiesi di Colucci. Nella ripresa la Gelbison prova a riaprire i giochi e per certi versi ci riesce in quando dopo 3' minuti accorcia le distanze con Bonalumi, ma è solo una illusione perche al 6' la Juve Stabia si porta sul 3-1 grazie ad una rete spettacolare di Altobelli. La Gelbison ci prova con tutte le forze e a 3' dal 90' si procura un rigore per un mani di Maggioni, ma il capitano Uliano manda il tiro sul palo. Il risultato non muta neanche nei 5' di recupero e la Juve Stabia si porta a casa i 3 punti, mentre la Gelbison si lecca le ferite. Domenica per i cilentani trasferta al Partenio con l'Avellino, mentre li gialloblu ospitano la Turris.