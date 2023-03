Gelbison all'Arechi arriva il Catanzaro. Out De Sena. Esposito "Ci serve la partita perfetta"

La Gelbison attende la capolista Catanzaro che si appresta a festeggiare il ritorno in serie B dopo un'assenza lunga 17 anni e il match si giocherà allo stadio Arechi per fronteggiare l'enorme richiesta di biglietti giunti dal club giallorosso. E saranno almeno 7mila i sostenitori al seguito di Iemmello e company, pronti eventualmente a scatenarsi al triplice fischio. Per farlo però è necessario superare la Gelbison che cercherà di fermare la marcia trionfale del team di Vivarini.

E il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito, non nasconde le difficoltà di questa sfida: «Per il Catanzaro parlano i numeri che sono straordinari. Inoltre giocheremo su un campo a noi nuovo e questo può aumentare le difficoltà, ma i ragazzi sono vogliosi di riscattarsi dopo due risultati non esaltanti. Certo serve la partita perfetta e magari un calo di tensione degli avversari». Contro il Catanzaro mancherà l'attaccante De Sena, favorito a prenderne il posto Infantino, ma il tecnico nolano, ha lasciato aperta la porta anche ad altre soluzioni. Il fischio d'inizio è per le ore 14.30 a Salerno dove arbitra Collu di Cagliari.