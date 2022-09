Gelbison arriva dalla Fermana l'attaccante ex Milan Kyeremateng

Ancora un innesto importante in casa Gelbison. La società cilentana si è assicurata l'attaccante ex Milan, Nigel Kyeremateng. Dopo l’esordio in Lega Pro la Società rossoblù annuncia un’altra importante firma. Nigel Kyeremateng, 22 anni, italo ghanese indosserà la maglia rossoblù. Cresciuto nelle giovanili del Milan e del Monza arriva dalla Fermana dove era in prestito dal Teramo, e con la quale ha messo insieme 14 presenze nel girone B di Lega Pro. Ha indossato anche le casacche di Novara in Serie C e Folgore Caratese in D. Attaccante esterno all’occorrenza può rivestire anche il ruolo di prima punta. Queste le prime parole del neo rossoblu: “Sono veramente felice di questa nuova esperienza. Ho notato fin da subito le qualità della squadra, insieme faremo grandi cose. Mi metto da subito a disposizione del tecnico Esposito e dei nuovi compagni”.