Gelbison, arriva il Giugliano. Esposito perde Francofonte: stagione finita

La Gelbison dopo il brillante successo ottenuto sul campo del Monterosi, con la nuova gestione Esposito, torna a giocare in casa e in questa decima di ritorno ad attendere Uliano e soci, c'è il Giugliano in un derby regionale che vede la formazione partenopea precedere di 2 punti i cilentani, i quali sperano di ritrovare la vittoria sul campo amico di Agropoli.

Per questa gara brutte notizie per il tecnico Gianluca Esposito, che perde per il resto della stagione il centrocampista Francofonte, mentre dovrà ancora rinunciare all'attaccante Infantino, il cui recupero è previsto per la prossima settimana.

Il tecnico nolano, ha parlato di questa sfida come una gara di grande importanza per arrivare all'obiettivo salvezza, ed ha invitato i tifosi a stare al fianco della squadra. Sul fronte tattico dovrebbe essere confermato il 3-5-2. Si gioca domani al Guariglia con fischio d'inizio alle ore 14.30 arbitra Scatena di Avezzano.