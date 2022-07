Gelbison, arriva la conferma ufficiale: Gianluca Esposito tecnico anche in serie C

In casa Gelbison arriva l'ufficializzazione che anche per la stagione dell'esordio tra i professionisti la panchina sarà affidata al tecnico nolano, Gianluca Esposito. A dire il vero la notizia non è una novità fin dalla conquista della storica promozione in C non è stato mai stato messo in discussione. Il rinnovo era stato già stato annunciato all’indomani della fine del Campionato di Serie D. Mancava solo la firma sul contratto, arrivata oggi. Rinnoviamo la nostra piena fiducia a Gianluca Esposito - ha dichiarato il patron Puglisi - con cui abbiamo condiviso una stagione indimenticabile. Partiamo da lui per dare continuità al nostro progetto. Siamo pronti ad esordire insieme in Lega Pro”. Dal canto suo Gianluca Esposito si è detto felice della fiducia ancora una volta accordatagli: "Sono molto contento di poter proseguire la mia esperienza alla guida della Gelbison dopo la vittoria del campionato. Ripartiamo con grandi motivazioni. Con Puglisi e il ds Pascuccio, stiamo lavorando per costruire una squadra che abbia il nostro stesso entusiasmo e voglia di stupire ”