Gelbison piazza l'ultimo colpo di mercato: arriva l'attaccante De Sena, ex Pro Sesto

Proprio nelle ultime battute del mercato la Gelbison piazza un vero colpo e si assicura le prestazione dell'attacante Carmine De Sena, attaccante 31enne, lo scorso anno alla Pro Sesto.

L’attaccante, è già alle dipendenze del tecnico Gianluca Esposito e, domenica, sarà a disposizione nel posticipo serale della prima giornata di campionato contro la Juve Stabia al Torre di Pagani.

Una carriera lunghissima quella di De Sena, che inizia con le giovanili dell’Avellino e dopo alcuni anni in D con Angri, Messina ed Ebolitana, compie il salto in C a Portogruaro dove resta per due stagioni. Poi Viterbese, Paganese, Bisceglie. Poi veste le maglie di Viterbese, Cuneo e Samb in D, prima dell’approdo ancora in terza serie con la Pro Sesto da gennaio 2021 fino a giugno scorso. In totale, l’attaccante napoletano ha all’attivo 184 presenze e 33 gol in serie C e 113 presenze in D condite da 33 marcature.