La Gelbison sul campo dell capolista Catanzaro. De Sanzo: «Ci vuole coraggio»

Per la Gelbison una trasferta proibitiva quella in programma domani sul campo della capolista Catanzaro, gara valida per l 14esima giornata del serie C. Per questo match il tecnico dei cilentani Fabio De Sanzo, dall'infermeria piuttosto affollata recupera solo il centrocampista Papa, per il resto deve ancora fare a meno del lungodegente Caccavallo, di Onda, Sane, Statella e dell'attaccante Faella.

Sarà confermato il 3-5-2. Nel presentare la sfida con la formazione calabrese il trainer rossoblu ha evidenziato come la sua squadra che parta sfavorita nel pronostico ma è convinto che debba mostrare coraggio e determinazione come ha fatto nelle ultime uscite per provare a tenere testa alla corazzata giallorossa di Vivarini, che per l'occasione recupera tutti i big dopo il turno di squalifica. La gara in programma al Ceravolo avrà inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Centi di Terni.