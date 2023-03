Gelbison-Catanzaro, cambia la sede: si giocherà allo stadio Arechi di Salerno

L'atteso confronto tra la Gelbison e la capolista Catanzaro ad un passo dalla promozione in serie B in programma domenica con fischio d'inizio alle ore 14.30 cambia sede.

Non si giocherà al Guariglia di Agropoli nuova casa del club cilentano dopo la ristrutturazione, infatti, per far fronte alle migliaia di richieste di biglietti giunte dal club calabrese, la società cilentana del presidente Maurizio Puglisi, ha chiesto ospitalità allo stadio Arechi di Salerno che ha aperto le porte per questo confronto di serie C, per cui i ragazzi del tecnico Gianluca Esposito riceveranno il team di Vivarini nella casa dei granata della Salernitana.