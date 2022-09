Gelbison, via il centrocampista Ambro Partita la prevendita per la Juve Stabia

Le strade tra il centrocampista Danilo Ambro, 23 anni, e la Gelbison proprio alla vigilia del campionato di serie C, si separno. A rendere nota l'interruzione del rapporto è stata la società rossoblu che con un comunicato pubblicato sul profilo social del club ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore al quale come da prassi il sodalizio ha auguarto buone fortune sportive. Intanto sono stati resi noti i prezzi per la gara di domenica in programma al Torre di Pagani con la Juve Stabia si va dai 60 euro della Tribuna Vip ai 40 della Centrale, ai 20 euro della tribuna laterale superiore e inferiore. E' possobile acquistare i biglietti sul Portale www.postoriservato.it o presso Corinoti Viaggi di Vallo della Lucania e al botteghino dello stadio domenica a partire dalle ore 17. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.30