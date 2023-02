Gelbison-Cerignola 0-0: un punto per muovere la classifica

La Gelbison non va oltre lo 0-0 nel posticipo della sesta di ritorno contro il Cerignola. La formazione cilentana del tecnico De Sanzo, scende in campo con il consueto 3-5-2, stesso modulo proposto da Pazienza trainer dei pugliesi. La gara è stata avara di emozioni, i padroni di casa ci hanno provato con più insistenza nella prima frazione con Tumminello e Fornito, poi nella parte finale della prima frazione l'ex Paganese, è stato costretto a lasciare il campo e la qualità del gioco è calata come a fine gara ha ammesso l'allenatore dei rossoblu cilenatni.

Nella ripresa Cerignola più propositivo che ha provato anche a vincere, ma nonostante i cambi operati da Pazienza, il risultato non si è sbloccato e dopo 4' di recupero è arrivato il triplice fischio che ha sancito lo 0-0. Un risultato che consente alla Gelbison di guadagnare un altro punto dalla zona playout. E domenica senza Uliano e Loreto, squalificati, trasferta sul campo del Foggia.