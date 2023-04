Gelbison-Crotone 0-2: ai cilentani restano i playout per rimanere in C

Per la Gelbison non si arresta la crisi di risultati e contro il Crotone arriva un'altra sconfitta la 16esima in questa stagione che negli ultimi due mesi si è complicata in modo inatteso.

Che non fosse semplice lo si sapeva ma contro la corazzata di Zauli, gli uomini di Galderisi, si sono sciolti soprattutto nel primo tempo quando i pitagorici hanno operato l'uno-due che di fatto ha mandato ko i cilentani.

Al 16' ha sbloccato Kargbo, e poco dopo la mezzora Chiricò ha inventato un tiro a giro che ha lasciato di stucco D'Agostino. La reazione dei rossoblu c'è stata e Loreto ha anche realizato la rete ma il direttore di gara su segnalazione del suo assitente ha annullato in quanto la sfera nella battuta del'angolo ha oltrepassato la linea di fondo. Nella ripresa gli uomini di Galdersi, assente in panchinà perchè squalificato ci hanno provato ma senza riuscire ad andare a segno.

L'occasione più ghiotta quasi allo scadere: Kyeremateng, si procura un rigore per fallo di Cuomo, alla battuta va Caccavallo che spedisce fuori. E con questo errore sfumano le residue speranze di rientare in partita. Una sconfitta che fa rimanere la Gelbisno a 36 al terzultimo posto con la Fidelis Andria che si porta a 33 e potrebbe insidiare i cilentani. Gelbsion che nell'ultima di campionato renderà visita al Monopoli.