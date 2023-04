Gelbison-Crotone, Galderisi perde anche Graziani: infermeria piena

Per la Gelbison la situazione di classifica non permette altre distrazioni per provare a conservare la prestigiosa categoria tra i professionisti raggiunta per la prima volta la scorsa stagione. Ad attendere i rossoblu una sfida molto complicata con il Crotone, una vera corazzata che dopo aver fallito la promozione diretta ci proverà attraverso i playoff dopo aver blindato il secondo posto.

La Gelbison dl canto suo deve fare i conti con il terzultimo posto e se vuole migliorare la posizione deve fare risultato con i pitagorici, ma Galderisi nel preparare il match ha fatto i conti con una settimana di lavoro molto particolare con la squadra decimata da infortuni e solo giovedì ha potuto lavorare con il gruppo quasi al completo con l'eccezione di Graziani, che per un risentimento muscolare non figura tra i convocati e il trequartista va a fare compagnia a Porcino e Faella, che restano ancora ai box. L'obiettivo è ritrovare la vittoria che manca da nove giornate ma di fronte c'è una corazzata come ha affermato il tecnico salernitano: «Senza tema di smentita posso affermare che troveremo una squadra tra le meglio attrezzate nell'intero panorama di serie C che punta alla promozione con i playoff. Noi dobbiamo essere bravi e pronti con la giusta determinazione». La gara si gioca al Guariglia di Agropoli si inizia alle ore 17.30 arbitra Maggio della sezione di Lodi.