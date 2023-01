Gelbison, De Sanzo: «Dobbiamo usare la sciabola». Col Francavilla out Cargnelutti e Papa

La Gelbison che non vince da nove giornate domani nella quarta di ritorno gioca in anticipo e sul campo amico del Guariglia di Agropoli e ospita la Virtus Francavilla, per l'occasione il tecnico dei cilentani De Sanzo, potrà contare anche sull'ultimo innesto l'attaccante Marco Tumminello, che ha già sostenuto il primo allenamento con i nuovi compagni e quasi certamente sarà subito schierato nel match con i pugliesi.

Tumminello, quasi certamente dovrebbe agire nel reparto avanzato al fianco di Infantino, altro attaccante giunto nel cilento solo la scorsa settimana. Nel presentare la sfida con il Francavilla, il trainer De Sanzo, ha voluto sottolineare come in questa settimana abbia lavorato sotto l'aspetto mentale con i suoi ragazzi e li ha invitati a usare la sciabola per portare a casa la vittoria.

Per questo match non potrà contare sugli squalificati Cargnelutti e Papa, pronti a subentrare Granata e Francofonte. La gara avrà inizio alle ore 14.30 e sarà arbitrata da Madonia di Palermo.