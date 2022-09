Gelbison, De Sanzo: «Voglio una squadra con voglia di lottare»

Alla vigilia della quinta giornata di serie C che vedrà domani la Gelbison impegnata al Torre di Pagani, contro il Taranto. Per Fabio De Sanzo, neo allenatore dei cilentani, prima conferenza stampa nella nuova veste al timone del club rossoblu. Il tecnico ha risposto alle domande dei cronisti e in particolare sulla condizione del gruppo: " L'impatto è stato positivo. Un gruppo ben allenato forse un po' depresso dai risultati e per il cambio tecnico, ma anche consapevole di poter offrire un immediato riscatto. Troveremo un avversario forte che presenta in panchina un allenatore come Eziolino Capuano, che per la categoria è un valore aggiunto" . Poi l'allenatore calabrese si è soffermato sulla sua squadra, ed in particolare sulla scelta del portiere: " Di certo non dico in anticipo quali sono le mie scelte, sicuramente sarà la migliore per la Gelbison. Per quanto riguarda Papa, pur essendo l'ultimo arrivato è pronto per essere inserito in squadra. L'obiettivo è ottenere il massimo ma per farlo è necessario vedere in campo la giusta mentalità e determinazione che forse sono mancate nelle prime gare, ovviamente la vittoria darebbe la spinta giusta per proseguire la stagione". Inoltre De Sanzo, ha confermato che il suo modulo sarà il 3-5-2. Con il Taranto il fischio d'inizio è previsto per le ore 20.30 arbitra Perri di Roma 1.