Gelbison, domani ad Agropoli l'anticipo con il Monopoli. Out Cargnelutti, pronto Bonalumi

Per la Gelbison quella di domani con il Monopoli è la tanto attesa giornata del rientro nel Cilento. E il Guariglia di Agropoli rinnovato, è pronto ad accogliere la formazione rossoblu per aiutarla a conquistare la salvezza e proseguire sul cammino finora tenuto dalla truppa del tecnico Fabio De Sanzo.

E il tecnico calabrese, nel presentare la sfida che chiuderà il girone d'andata, ha parlato proprio del ritorno nel Cilento: «Finalmente ci siamo, mi auguro che ci sia l'apporto dei tifosi, il loro apporto è fondamentale per tutti noi. Contro il Monopoli non sarà facile per cui potranno darci una mano».

Sulla stessa lunghezza il capitano Uliano: «È una bella sensazione tornare nel Cilento e riabbracciare i tifosi e sentire il loro calore».

Sul fronte squadra da registrare la squalifica di Cargnelutti, al suo posto è pronto Bonalumi, mentre restano fuori Sorrentino, che appare in partenza, Statella e Correnti. Non muterà lo schieramento tattico con il 3-5-2. Il fischio d'inizio è prevsito per le ore 14.30, dirige Mastrodomenico di Matera.