Gelbison domani in Coppa Italia contro la Turris previsto il turnover

Archiviata con un ottimo successo esterno sul campo del Cerignola, il primo assoluto lontano da casa in serie C, la sesta giornata di campionato. la Gelbison è pronta a tuffarsi nella Coppa Italia di categoria. Domani è in programma il primo turno della manifestazione tricolore che come noto è stata posticipata di quasi due mesi a causa del ricorso del Giarre che chiedeva di essere riammessa tra i professionisti, senza però, riuscire nell'intento. La formula prevede gara unica e in caso di parità al 90' supplementari e rigori. I cilentani del tecnico Fabio De Sanzo, giocheranno con la Turris sul campo dei partenopei con inizio alle ore 15. L'allenatore dei rossoblu ha annunciato un ampio turnover per cui vedremo in campo molti protagonisti che finora hanno giocato poco. Al Liguori di Torre del Greco arbitra Vergaro di Bari.