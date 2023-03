Gelbison, domani sul campo della Turris scontro salvezza. Esposito: "Siamo carichi"

Per la Gelbison la sfida in programma domani pomeriggio al Liguori di Torre del Greco con la Turris di Fontana, rappresenta una tappa fondamentale in chiave permanenza diretta nella terza serie nazionale che vede entrambe impegnate a centrare lo stesso obiettivo.

Il tecnico dei cilentani Gianluca Esposito, pur amareggiato dopo il passo falso con il Pescara vede la squadra pronta a ottenere i punti lasciati per strada: " A questa sfida ci dobbiamo arrivare carichi e con la rabbia per riprendere quello che abbiamo lasciato negli ultimi due match. Anche contro gli uomini di Zeman, avremmo meritato almeno il pereggio ma non siamo stati cinici. Ora non bisogna guardare alla forma ma ottenere punti che sono fondamentali per centrare il traguardo salvezza".

Per questa gara rientrano anche Gilli e Nunziante, i quali hanno scontato il turno di squalifica, nel gruppo è tornato anche Caccavallo, ma non appare ancora in condizioni di essere impiegato. Anche contro la Turris si vedrà il 3-5-2 con qualche variazione nella formazione rispetto a quella vista con il Pescara. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14.30 arbitra Monaldi di Macerata.