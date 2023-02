Gelbison-Cerignola, domani il posticipo: ufficiale l'ingaggio del centrocampista Capone

La Gelbison dopo il pareggio senza reti di Taranto e in attesa di conoscre l'esiito del ricorso presentato dagli ionici sulla mancata presentazione del documento da parte di un calciatore (il giudice sportivo si pronuncerà la prossima settimana) è attesa dal posticipo nel turno infrasettimanale in programma domani in casa con il Cerignola uscito sconfitto con il Monopoli.

Prima della sfida nell'ultimo giorno di mercato il club rossoblu con il duo Puglisi-Pascuccio, a Milano, ha chiuso due trattative: una in entrata con l'ingaggio del centrocampista esterno Federico Capone, 20 anni, arrivato dall'Avezzano, e una in uscita con la cessione a titolo defininitivo del difensore centrale Gianmarco Mesisca (20) passato al Giugliano. La gara di domani con il Cerignola al Guariglia di Agropoli avrà inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Costanza di Agrigento.