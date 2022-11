Gelbison domani trasferta sul campo del fanalino Viterbese. Out Faella e Statella

La Gelbison dopo il pareggio con il Picerno, torna nuovamente in campo per il turno infrasettimanale della 16esima giornata e sulla sua strada trova un'altra potenziale antagonista per la permanenza in serie C la Viterbese che insieme al Messina, occupa l'ultima posizione con 11 punti. La Gelbison con 20 punti staziona all'ottava posizione. Per questa gara il tecnico cilentano De Sanzo, pur avendo nuovamente nel gruppo Faella e Statella, non potrà contare sulla loro presenza nella trasferta in terra laziale, per cui in linea di massima vedremo la stessa squadra che ha pareggiato con la formazione lucana. Si gioca in notturna con fischio d'inizio alle ore 21 allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, dirige Delrio di Reggio Emilia. I tagliandi al costo di 10 euro + 2 di prevendita sono acquistabili sul portale Vivaticket.