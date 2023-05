Gelbison, dopo la retrocessione la società cilentana pronta a chiedere il ripescaggio

In casa Gelbison smaltita la delusione per la retrocessione arrivata dopo il doppio confronto dei playout con il Messina che ha fatto ritornare il club cilentano in serie D, è tempo di pensare al futuro e guardare avanti senza lasciare nulla di intentato, Puglisi, e lo si evince dalle intenzioni del presidente dei rossoblu Maurizio Puglisi, che fin da subito ha cercato di tenere alto il morale di tutti nonostante l'amaro epilogo di questa prima stagione nel mondo dei professionisti, infatti il patron è intenzionato a proporre domanda di ripescaggio in serie C.

Alla luce di conti in regola in casa cilentana si lavora per predisporre tutti gli incartamenti per perseguire questa strada ove se ne presentassero le possibilità.

In ogni caso fanno sapere dal club rossoblu si allestirà una squadra in grado di tentare nuovamente la scalata nei professionisti. La notizia di tentare la strada del ripescaggio è stata accolta con grande favore dai tifosi e da tutti gli sportivi che hanno seguito la squadra in questa prima avventura in serie C.

Sulla questione campo non ci sono dubbi su quale sarà la sede delle gare casalinghe della Gelbison, anche per la prossima stagione sarà ancora il Guariglia di Agropoli ad ospitare le gare dei cilentani di fatto viene escluso il ritorno al Morra di Vallo della Lucania.