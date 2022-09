Gelbison: «Esposito siamo pronti per lo storico debutto in C»

All'immediata vigilia del debutto assoluto della Gelbison in serie C a parlare è il tecnico dei rossoblu cilentani Gianluca Esposito: " Finalmente si comincia a giocare. Riteniamo di essere pronti per l'appuntamento, la società ha lavorato bene sul mercato. Troveremo subito la Juve Stabia, un team abituato a questi palcoscenici, ma sono convinto che i ragazzi non soffriranno l'ansia e la tensione e per questo sono certo che venderemo cara la pelle. A questo confronto che coincide con lo storico esordio tra i professionisti per la squadra cilentana ci arriviamo carichi. Posso affermare di avere una rosa vaida e funzionale per quelle che sono le nostre aspettative. Ho detto ai ragazzi di essere spavaldi e senza timori sapendo che i nostri avversari avranno forse qualcosa in più ma siamo pronti a giocarci le nostre carte". Il tecnico nolano, infine un pensiero lo rivolge ai tifosi: " Invito i nostri supporters a starci vicino e sposare il progetto della società". Si gioca al Torre di Pagani con inizio alle ore 20.30. Arbitra Catanoso di Reggio Calabria.