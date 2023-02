Gelbison, Esposito si presenta: «Ci servono più vittorie per la salvezza»

Nella sua prima conferenza stampa Gianluca Esposito, alla guida del club cilentano, ha evidenziato tutta la voglia di ritornare a svolgere questo lavoro che ha detto di amare: “ Mi è mancato il campo ma ho impiegato questo tempo non solo a vedere tutte le partite della Gelbison ma anche per studiare e aggiornarmi su nuove soluzioni tattiche”.

Alla domanda su come ha trovato la condizione della squadra anche alla luce della situazione di classifica non certo tranquillizzante ha dichiarato: “ I ragazzi dal punto di vista atletico stanno bene, ovviamente il morale è quello di un gruppo che è passato da una situazione di classifica che vedeva la Gelbison in zona playoff per poi finire a ridosso dei playout, per cui dovremo risollevarci e rimetterci in carreggiata, ma per farlo dobbiamo alzare la nostra media punti e cercare di essere ossessionati dalla vittoria".

Il tecnico dei rossoblu ha voluto anche sottolineare che bisogna invertire il trend di risultati e puntare a migliorare il numero dei successi: “ Se prendiamo in considerazione metà stagione sono state centrate solo volte i 3 punti e con questo ritmo la salvezza diventa impresa quasi impossibile, per cui è necessario cambiare subito passo”. Nel prossimo turno i cilentani sono attesi da uno scontro diretto che può valere davvero molto con il Monterosi che vanta gli stessi punti dei rossoblu e ambisce allo stesso risultato della salvezza: “ E’ una partita molto importante e delicata allo steso tempo da preparare curando ogni minimo dettaglio. Sono certo che andremo a giocarcela puntando ad ottenere il massimo”.

Sul piano tattico Esposito, ha confermato che non ci saranno grandi stravolgimenti: “ Al momento appare prematuro distaccarci dal 3-5-2 modulo con cui la squadra ha giocato finora al più si può optare per il 3-4-3 con cui ho iniziato la stagione, poi andando avanti cercherò di mettere nelle condizioni migliori i calciatori per sfruttare al meglio le loro caratteristiche. Non si viene da un buon momento ma penso che il traguardo che si è posta la società possa essere raggiunto, spero in maniera diretta, ma bisogna attendere le prossime giornate per dare una valutazione più precisa”.