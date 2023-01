Gelbison, Foresta va alla Recanatese. La gara con il Taranto non omologata si decide l'8 febbraio

A poche ore dalla chiusura del mercato la Gelbison fa registrare un'altra voce in uscita, il club cilentano infatti, ha annunciato attraverso la sua pagina ufficiale di aver ceduto a titolo definitivo il centrocampista centrale Giovanni Foresta, 28 anni, passato alla Recanatese sempre in serie C nel girone B.

Intanto l'attenzione si è spostata sul ricorso annunciato da parte del Taranto su una presunta irregolarità commessa dal club cilentano al momento del riconoscimento da parte di un calciatore che avrebbe presentato una copia del documento di identità, procedimento che va in contrasto con l'art. 71 delle NOIF, per questo il risultato di parità venuto fuori dal campo non è stato omologato.

La giustizia sportiva in merito si pronuncerà la prossima settimana in particolare mercoledì 8 febbraio.