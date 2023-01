Gelbison-Francavilla si anticipa a sabato 21 alle 14.30

La gara della quarta di ritorno di serie C vede la Gelbison giocare in casa con la Virtus Francavilla, il match si giocherà in anticipo e va in scena sabato 21 gennaio alle ore 14.30. La scelta fanno sapere dal club cilentano si è resa necessaria in quanto disputando le proprie gare casalinghe nel ristrutturato impianto del Guariglia di Agropoli, divenuta la nuova casa dei rossoblu, per questo turno di campionato persistendo la concomitanza con la gara casalinga della locale squadra dell'Agropoli che milita nel campionato di eccellenza che giocherà invece domenica con il Solofra, ha reso necessario predisporre l'anticipo di un giorno rispetto al calendario già fissato.

Intanto proprio da oggi la società del presidente Puglisi ha avviato la prevendita dei biglietti: si va dai 15 euro della tribuna laterale ai 30 di quella centrale ai 50 della Vip. E' possibile acquistarli presso: Carinoti viaggi o attravesoil portale online Posto riservato. La squadra agli ordini di De Sanzo, ha ripreso ad allenarsi dopo il ko di Potenza che ha fatto scivolare la Gelbison in zona playout.