Latina-Gelbison, Galderisi: «Dobbiamo ritrovare la rete». Out Caccavallo, Fornito e Porcino.

Per la Gelbison con il nuovo allenatore Galderisi, parte lo sprint finale per cercare di riuscire nell'impresa di centrare la salvezza. la gara che attende i cilentani è sul campo del Latina, compagine appena fuori dalla zona playoff. In questi giorni di vigilia il neo timoniere dei cilentani, ha lavorato per garantire alla squadra quella maggiore incisività nel reparto avanzato che è quello finito nel mirino per essere quello meno prolifico in tutta la serie C. E Galderisi, non esclude l'utilizzo di tutti e 3 gli attaccanti, magari con De Sena e Tumminello alle spalle di Infantino, ma anche nel reparto difensivo potrebbero esserci novità passando ad una linea a 4. Per questa gara il tecnico salernitano non potrà contare sulla presenza dell'altro attaccante Caccavallo e dei due centrocampisti Fornito e Porcino out perchè infortunati. La gara si gioca al Francioni di Latina con inizio alle ore 14.30, arbitra Delrio di Reggio Emilia.