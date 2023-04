Gelbison, Galderisi non sarà in panchina con il Crotone: arriva la squalifica

Per Giuseppe Galderisi, come era facilmente prevedibile dopo l'espulsione rimediata proprio nel giorno del suo debutto sulla panchina della Gelbison al 28' della ripresa nel match con il Latina, puntuale è scattata la squalifica di una giornata, per cui è rimsato inascoltato l'appello lanciato dall'allenatore salernitano, il quale sperava di cavarsela con una sola ammenda, invece come si legge nella motivazione del Giudice sportivo il provvedimento di fermare Galderisi per un turno è stato adottato: «per avere tenuto una condotta irraguardosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava platealmente per dissentire nei confronti di una sua decisione».

Il provvedimento ovviamente non è stato accolto con favore dal timoniere della formazione rossoblu, il quale sarà costretto a seguire la sua squadra dalle tribune domenica nel match casalingo con il Crotone e non potrà dare il suo contributo in questo momento delicato che vede il team cilentano in lotta per tentare la salvezza in serie C.