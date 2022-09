Gelbison-Juve Stabia vietata agli ospiti, l'ha deciso la Prefettura di Salerno

Con una nota, l’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Salerno, ha comunicato alla società Gelbison e alla Juve Stabia, il divieto di vendita dei tagliandi ai tifosi partenopei per la gara di domenica 4 allo stadio Marcello Torre di Pagani, ed ha invitato i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore unitamente a quelli di Vallo della Lucania a provvedere a notificare al Sindaco di Pagani,

De Prisco ed al Presidente della Gelbison, Puglisi, questo provvedimento. Pertanto, la società Gelbison invita i sostenitori stabiesi, non in possesso di tagliando o di accredito, a non recarsi presso lo Stadio Marcello Torre, onde evitare problematiche di ordine pubblico. Intanto il club di Vallo della Lucania proprio sul gong della chiusura del mercato estivo ha piazzato un altro colpo assicurandosi le prestazioni del difensore Riccardo Cargnelutti, 23 anni, arrivato dal Potenza. Il difensore è cresciuto nel settore giovanile della Roma con Alberto De Rossi, e nella scorsa stagione ha giocato 28 volte con i lucani e realizzato 4 reti.