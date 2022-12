Gelbison con la Juve Stabia, De Sanzo: «Pronti a riscattarci»

Il girone di ritorno per la Gelbison parte con il derby al Menti con la Juve Stabia di Colucci. Al momento la formazione partenopea non solo è la squadra che meglio rappresenta la Campania in terza serie, ma è anche la prima inseguitrice del trio di testa che sta facendo campionato a parte.

A questa sfida la formazione cilentana arriva dopo la clamorosa sconfitta rimediata nell'esordio ad Agropoli con il Monopoli e per questo il tecnico dei rossoblu Fabio De Sanzo, dai suoi ragazzi si attende l'immediato riscatto: «È vero che arriviamo da una brutta sconfitta, ma ora è tutto alle spalle e ai ragazzi ho detto di ricompattarci e riprendere a fare quello che avevamo fatto prima del pesante ko rimediato nel turno precedente. A dire il vero ho visto un gruppo determinato e questo mi lascia essere fiducioso. Purtroppo ancora una volta abbiamo una rosa ridotta da infortuni e partenze come quella di Bonalumi, ma chi va in campo dimostrerà di valere la maglia».

Tra i possibili rientri c'è quello dell'attaccante Faella. Anche a Castellammare sarà proposto il solito 3-5-2. La gara si gioca in notturna con fischio d'inizio alle ore 20.30 dirige Djurdjevic della sezione di Trieste.