Gelbison con la Viterbese scontro salvezza. Esposito: «C'è solo la vittoria»

La Gelbison dalla scorsa giornata è scivolata in piena zona playout e i cilentani sono chiamati ad uscirne in questa volata finale che parte proprio domani con uno scontro diretto con la Viterbese, un match dove non è possibile sbagliare e centrare i 3 punti.

Di questo parla il tecnico Gianluca Esposito, nel presentare la sfida con la formazione laziale: " E' una partita da vincere a tutti i costi perchè ci servono i punti e non perchè gli avversari siano deboli. Più che guardare in casa altrui dobbiamo concentrarci su noi stessi e cercare di ottenere i tre punti per riuscire ad arrivare alla salvezza diretta. Inutile parlare dei singoli siamo un gruppo coeso e insieme dobbiamo arrivare all'obiettivo".

Contro la Viterbese non ci saranno defezioni e sarà proposto il 3-5-2. La gara si gioca al Guariglia di Agropoli con fischio d'inizio alle 17.30 arbitra Tremolada di Monza