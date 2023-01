Gelbison, tre in uscita: Citarella al Taranto, Paoloni al Vicenza e Statella svincolato

A pochi giorni dalla conclusione del mercato la Gelbison che finora aveva fatto solo operazioni in entrata, in un sol giorno ha fatto registrare tre operazioni in uscita.

Si tratta: del centrocampista scuola Sassuolo Francesco Citarella, 19 anni, il quale ha giocato 10 partite con la maglia rosssoblu, 9 in campionato e una in Coppa Italia, il quale si è accasato al Taranto, formazione che domenica ospiterà allo Iacovone proprio la Gelbison, e Capuano, tecnico degli ionici, potrebbe gettarlo subito nella mischia.

Hanno lasciato la Gelbison anche l'esperto centrocampista Giuseppe Statella, 34 anni, che ha giocato 7 partite con i cilentani che in questa sessione di mercato è stato svincolato, e il difensore Federico Paoloni, 19 anni, rientrato alla casa madre del Vicenza, avendo collezionato solo una presenza con i rossoblu in Coppa Italia. Ai tre sono arrivati gli auguri della Gelbison per il loro prosieguo di carriera.