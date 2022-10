Gelbison a Messina per cercare di allungare la serie utile

La Gelbison in serie utile da tre partite nelle quali ha ottenuto solo vittorie che hanno fatto balzare la formazione cilentana nella parte sinistra della classifica in piena zona playoff, è attesa domani pomerggio dalla trasferta a Messina, dove al "San Filippo-Franco Scoglio" affonterà l'Acr squadra guidata dall'esperto tecnico Auteri. che naviga nei bassifondi dopo un inizio incerto del team dello stretto che ha fatto protestare la torcida sicilina.

Per questa gara De Sanzo, timoniere dei rossoblu conta sul recupero del difensore Cargnelutti, ma probabilmente resterà in panchina e non dovrebbero esserci novità rispetto alla squadra che ha vinto con il Foggia, come per il 3-5-2 che ormai appare lo schema collaudato. Dopo la rifinitura di stamani partenza alla volta di Messina.

De Sanzo nel presentare questo confronto ha detto: «Non possimo pensare di aver fatto tutto bisogna rimanere umili e pensare a lottare in ogni partita altrimenti rischiamo di finire male. I Ragazzi stanno lavorando bene e questo mi fa essere fiduciososo». La gara ha inizio alle ore 14.30 e sarà diretta da Di Francesco di Ostia Lido.