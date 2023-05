Gelbison-Messina 1-0, decide Tumminello nel recupero

La Gelbison fa sua la gara uno dei playout, batte quasi allo scadere il Messina e si va a giocare la possibilità di giocare anche la prossima stagione nel campionato di serie C.

Il tecnico dei cilentani Beppe Galderisi parte con quasi tre attaccanti (De Sena, Infantino e Kyeremateng) e la Gelbison prende in mano subito il controllo del match anche se non riesce a sfondare l'attenta retroguardia dei siciliani di Raciti.

Nella ripresa è il Messina con Kragl a mettere i brividi con un tiro cross che va sbattera all'incrocio dei pali di D'Agostino. Poi la svolta al 3’ di recupero: un perfetto assist di Uliano, subentrato a Graziani mette Marco Tumminello davanti a Fumagalli e l'attaccante scuola Roma manda in estasi i tifosi cilentani.

Nel match di ritorno in programma sabato 13 a Messina si riparte dall'1-0 per la Gelbison. I siciliani saranno costretti a vincere altrimenti li attende la serie D, ai campani basta anche il pareggio per conservare la prestigiosa categoria.