Gelbison-Messina 1-2 al Guariglia, Kragl protagonista

La Gelbison interrompe la serie utile e perde lo scontro diretto con il Messina. Per i cilentani un passo indietro che li fa tornare in zona minata. Protagonista della giornata trionfale per i giallorossi dello stretto Kragl, che realizza le due reti che danno tre punti pesanti in chiave salvezza. Ed è proprio Kragl dopo 8' a sbloccare la partita con un gran sinistro che batte Anatrella sugli sviluppi del corner, ma arriva immediata la replica dei padroni di casa con una spettacolare rete di De Sena, che manda la sfera all'incrocio dove non può arrivare Fumagalli.

Nella ripresa la Gelbison ha l'occasione per passare ancora con De Sena, ma questa volta l'estremo siciliano evita la nuova capitolazione, mentre non sbaglia al 15' il solito Kragl che con una azione personale che con un preciso rasoterra beffa per la seconda volta il portiere cilentano ed è la rete che decide il match.

Con questa vittoria il Messina sale a 25, mentre la Gelbison resta ferma a 30 e scivola nella zona minata e domenica affronta un altro scontro diretto sul campo del Monterosi che dopo la vittoria con il Giugliano ha agganciato in classifica proprio la squadra di De Sanzo.