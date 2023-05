Gelbison a Messina per difendere l'1-0 dell'andata e salvare la serie C

Per la Gelbison domani ultimo decisivo match per cercare di salvare la serie C.

Il club cilentano parte dalla vittoria ottenuta la scorsa settimana ad Agropoli per 1-0 grazie alla rete di Tumminello, per cui potrà contare su due risultati utili, ma stando alle parole del tecnico Giuseppe Galderisi, nel presentare la sfida verità alla vigilia ha detto che non si limiterà a difendersi:" Sono partite che non si possono gestire, poi nella mia carriera non ho mai giocato per pareggiare, per cui penso che chi vince si salva".

E rimanendo nella metafora degli esami universitari, il trainer salernitano ha continuato: " Un ultimo esame dopo lo scritto c'è l'orale non ci sono altre possibilità e se abbiamo studiato bene ne potremo trarre l'esito positivo. Quella di domani sarà una partita completamente diversa rispetto ad Agropoli. Il Messina è una buona squadra che lotterà per arrivare all'unico risultato che le serve ma noi non staremo ad aspettare". Per questa gara Galdersi, perde Caccavallo e Sane, mentre è in forse anche Porcino, per il quale si spera in un recupero in extremis. La gara si gioca al Franco Scoglio di Messina con inizio alle ore 15. Arbitra Bonacina di Bergamo.