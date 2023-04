Gelbison a Monopoli con la testa ai playout. Out Gilli

Per la Gelbison l'ultima giornata di campionato con la certezza di dover conquistare la salvezza attraverso i playout, la gioca sul campo del Monopoli senza l'assillo di dover fare a a tutti i costi il risultato e con la possibilita da parte del tecnico Galderisi, di utilizzare questa sfida come un test in preparazione delle due gare che valgono l'intera stagione.

Non son previsti stravolgimenti sotto il profilo tattico rispetto all'ultima uscita l'ha confermato il tecnico dei cilentani nella conferenza pre partita, nella quale ha confermato che oltre allo squalificato Gilli, terrà ai box anche i tre diffidati Cargnelutti, Infatntino e Tuminello: «Mi interessa arrivare agli esami finali con tutti gli elementi a disposizione».

Anche il Monopoli è certa di essere presente ai playoff forte del settimo posto. Assente per squalifica nei pugliesi Vassallo. La gara si gioca al Veneziani di Monopoli con inizio alle ore 17.30 arbitra Rinaldi di Bassano del Grappa.