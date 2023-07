Gelbison, Monticciolo lunedì si presenta: D'Agostino ai saluti

Dopo l'annuncio in casa Gelbison che l'allenatore della prossima stagione sarà Alessandro Monticciolo, è stata fissata per lunedì 3 luglio la conferenza stampa di presentazione del tecnico che dovrà guidare la formazione rossoblu nel prossimo campionato di serie D, infatti dopo le conferme della Covisoc che ha ammesso tutte le squadre a rischio le già ridotte chance per la Gelbison di rientrare in serie C sono svanite del tutto.

E lunedì alle ore 17 nella sala stampa dello stadio Guarglia di Agropoli, alla presenza del presidente Maurizio Puglisi e del ds Nicolò Pascuccio, prima uscita davanti ai cronisti per Monticciolo.

Intanto uno dei protagonisti della storia recente del club cilentano il portiere Bernardino D'Agostino, attraverso la sua pagina Facebook ha annunciato con un post di aver chiuso la sua esperienza con la Gelbison: " Dopo 8 stagioni è arrivato il momento di salutarci. Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo fantastico percorso. Arrivato qui poco più di un ragazzino vado via da UOMO con un bagaglio pieno di emozioni ,esperienze e soprattutto consapevolezza. Anche se mio figlio non potrà vedere con i propri occhi cosa sono stato qui per voi, state certi che racconterò lui cosa sono stati questi colori per me. Grazie Vallo della Lucania. Grazie Gelbison". Ma non sarà solo D'Agostino a lasciare il club rossoblu sono previste altre partenze per la rifondazione che appare scontata per aprire un nuovo ciclo che possa rilanciare il sodalizio cilentano e provare a riconquistare la serie C.