Gelbison: parte la corsa salvezza, domani gara 1 con il Messina ad Agropoli

Dopo la settimana di sosta per la Gelbison è tempo di playout: in 180' la squadra cilentana si gioca l'intera stagione che vale la permanenza nel mondo dei professionisti. Si parte domani con il match casalingo che si gioca al Guariglia di Agropoli, di fronte ai cilentani c'è il Messina, che con la gestione Raciti, ha fatto una scalata incredibile passando dall'ultimo posto fino a sfiorare la salvezza diretta sfuggita davvero per poco. Ora non c'è più tempo per dare spazio alle recriminazioni la palla passa al campo. E la Gelbison con Galderisi in panchina, arrivato nelle ultime tre giornate di campionato, proverà a centrare la salvezza.

E nella conferenza stampa di presentazione il tecnico salernitano è stato diretto e consapevole dell'importanza di questa doppia sfida: "Per noi è un esame nel quale non ci saranno rimandati. Sono state due settimane di intensa preparazione con grande convinzione sapendo che avremo contro un Messina che dispone di giocatori anche di serie superiore. Sarà importante la gara interna che potrebbe indirizzare anche il return match". Galderisi, recupera sia pure non a tempo pieno Porcino e Caccavallo, mentre Graziani è ok, invece dovrà rinunciare ancora all'attaccante Faella. La gara ad Agropoli avrà inizio alle ore 15 dove arbitra Panetrella di Bari.