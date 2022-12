Gelbison pesante ko alla prima di Agropoli con il Monopoli che mostra la manita (1-5) ai cilentani

Nella prima uscita in terra Cilentana la Gelbison cade malamente al cospetto del Monopoli che mostra la manita ai rossoblu che incappano in un pesante passivo e inaugurano nel peggiore dei modi la nuova casa del Guariglia di Agropoli che ospiterà fino al termine della stagione la formazione del tecnico De Sanzo, il quale ha parlato di una debacle inattesa per i suoi ragazzi.

La gara si è messa subito in salita per i rossblu in quanto i pugliesi di Pancaro dopo 10' sono passati in vantaggio con Pinto, poi al 20' De Sena, su punizione ha riportato i cilentani sul pari, ma al 35 è arrivato il nuovo vantaggio pugliese con Manzari.

Nella ripresa dopo solo 3' lo stesso Manzari, firma la sua doppietta e porta il Monopoli sul 3-1. La Gelbison esce di scena e finisce per subire altre due reti al 13' Viteritti e al 40' Starita firmano la cinquina che condanna la Gelbison alla pesanta battuta d'arresto. Ora testa al turno di venerdì che inaugura il girone di ritorno con i cilentani di scena al Menti con la Juve Stabia.