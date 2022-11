Gelbison-Picerno 0-0, fatale l'errore dal dischetto di Uliano

La Gelbison non riesce a congedarsi da Pagani con una vittoria e si deve accontentare di un pareggio senza reti con il Picerno. Una gara giocata su un terreno molto pesante che ha finito per rendere lo spettacolo davvero poco piacevole, e dopo un buon inizio dei lucani del Picerno del tecnico Longo, prima del duplice fischio della prima frazione per i cilentani la possibilità di sbloccare la contesa: l'arbitro assegna un rigore per fallo di De Ciancio su Gilli, ma lo specialista Uliano si fa neutralizzare il tiro e il risultato resta inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa parte meglio ancora il Picerno, ma è la Gelbison soprattutto nella parte finale a spingere con più insistenza ma manca di precisione e lucidità e il punteggio nonostante altri 4 minuti di recupero non muta e la sfida si chiude in parità.

Si ritorna in campo mercoledì e la Gelbison giocherà sul campo del fanalino Viterbese che chiude la classifica insieme al Messina con 11 punti, mentre la Gelbison con 20 punti si conferma al settimo posto in zona playoff.