Gelbison solo un pari con il Potenza: beffa finale per i cilentani, finisce 1-1

La Gelbison è costretta a rinviare l'appuntamento con la vittoria che sembrava ormai acquisita, ma proprio nel quinto minuto di recupero il Potenza, ha fatto rimanere in gola l'urlo ai tifosi rossoblu che hanno seguito la formazione di Esposito, il quale ha proposto il 3-4-3, mentre il collega lucano Siviglia, ha risposto con il 4-3-3.

Nel primo tempo la Gelbison si porta avanti con una punizione di De Sena, e poi sfiora il raddoppio ma due legni negano prima a Gilli e poi a Graziani, la gioia della rete. Nella ripresa Siviglia, mette forze fresche, mentre Esposito richiama i due attaccanti Nunziante e Sorrentino , per Kyeremateng e Marong. Il Potenza ci crede e al 92' guadagna un rigore con Del Sole atterrato da Cargnelutti, ma Caturano manda alto, e a sessanta secondi dal triplice fischio in una azione convula Matino, trova l'insperato pareggio che lascia l'amaro in bocca ai tifosi della Gelbison e manda in sollucchero quelli lucani.

Finisce 1-1 e la Gelbison si deve accontentare di un punto, il Potenza dal canto suo è al terzo pareggio in altrettante partite giocate. E domenica nella quarta giornata i cilentani vanno sul campo del Francavilla, mentre i lucani se la vedranno con il Foggia.