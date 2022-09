Gelbison-Potenza, Esposito: «Un pareggio che fa male»

Il pareggio con il Potenza maturato a pochi secondi dalla fine lascia il segno in casa Gelbison e lo si evince dalle parole del tecnico dei cilentani Gianluca Esposito: «Un pari che fa malissimo. Abbiamo pagato un po' di imprecisione e il fatto che nella ripresa ci siamo abbassati troppo e abbiamo subito il ritorno del Potenza. Poi l'inferiorità a causa dell'espulsione di Graziani, ha finito per penalizzarci. In ogni caso andava gestita meglio la fase finale che è stata fatale e ci è costata la vittoria. Ora testa alla gara di domenica sul campo della Virtus Francavilla».

Intanto oggi il consiglio direttivo della Lega Pro, ha deliberato la composizione dei raggruppamenti per la Coppa Italia 2022/23. La Gelbison è inserita nel girone 4 e scenderà in campo tra martedì 4 mercoledì 5 ottobre ed affronterà in trasferta in gara unica la Turris. In caso di parità al 90’ supplementari e rigori. La vincente accede al secondo turno della manifestazione tricolore dove se la vedrà con Avellino o Fidelis Andria.