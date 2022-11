Gelbison il presidente Puglisi: «Il nostro cammino è un vero miracolo»

A poco più di un terzo della stagione di serie C che per la Gelbison è la prima assoluta nel calcio professionistico, scende in campo il presidente Maurizio Puglisi, grande stratega del progetto che ha portato il club ad entrare nel gotha del calcio nazionale, il quale analizza il cammino della sua squadra fino a questo punto della stagione e al prossimo ritorno nel Cilento, dopo aver affrontato le gare casalnghe al Torre di Pagani.

E quella di domenica con il Picerno sarà l'ultima nella città paganse: «Ultimati i lavori siamo pronti a riabbracciare il nostro cilento. Finora abbiamo fatto tutto bene anche se il cammino che deve condurci alla salvezza è ancora lungo. Abbiamo un gruppo coeso grazie all'ottimo lavoro svolto dal ds Nicolò Pascuccio, per cui con mezzi davvero limitati e tante difficoltà legati alle strutture vera piaga del territorio, stiamo facendo cose miracolose. In poco tempo abbiamo dovuto tuffarci in una realtà totalmente nuova come quella della serie C ma finora siamo riusciti a fare bene, ma questo non deve farci illudere la classifica è corta e dobbiamo stare attenti per non essere risucchiati e solo al termine della stagione potremmo festeggiare e lo faremo come se avessimo vinto un altro campionato, ma il cammino è davvero lungo. Il ritorno nel Cilento con le gare in programma ad Agropoli dovrà aiutarci con le nostre risorse limitate a centrare l'obiettivo e far rimanere il territorio cilentano nel calcio profesionistico».