Gelbison, il presidente Puglisi agli ultrà dell'Agropoli: «Polemiche sterili e divisive»

In casa Gelbison si lavora per arrivare pronti a mercoledì 15 giugno quando bisognerà completare gli adempimenti previsti dai criteri infrastrutturali tra cui la dichiarazione di disponibilità dell'impianto sportivo dove svolgere l'attività, nonché l'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività su un altro campo qualora la società non abbia la disponibilità nel proprio comune, è il caso questo che interessa la Gelbison, che già con tempo attraverso il presidente Maurizio Puglisi, si è adoperata per risovere la questione Morra, e la scelta è ricaduta sul campo " Donato Curcio" di Picerno, ma il club vallese, non esclude la possibilità di utilizzare in corso d'opera il Guariglia di Agropoli, il quale però necessita di alcune modifiche in particolare per gli spogliatoi e le vie di accesso. E questa ipotesi dell'utilizzo del Guariglia, ha finito per far andare su tutte le furie gli ultrà dell'Agropoli, i quali attraverso un documento hanno scritto " Gli Ultras non accetteranno che scenda in campo nessuna squadra diversa da quella che porta il Delfino sul petto". Non si è fatta attendere la replica del presidente della Gelbison Puglisi, il quale sulla pagina social ha replicato: " Penso che mentre leggo con dispiacere continue polemiche sterili, divisive e fuori contesto, ricevo l'attenzione dei più importanti quotidiani nazionali, penso che invece di continuare su questa linea, le piccole realtà dovrebbero contibuire rendere grande la Cittàterritorio, invece di azzuffarsi pensando più al palio di contrada che al Cilento finalmente in Italia con la squadra di calcio che è approdata tra i professionisti".