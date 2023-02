Gelbison preso il centrocampista Porcino, ex Reggiana

Proprio nell'immediata vigilia del match con il Giugliano, la Gelbison annuncia l'ingaggio del centrocampista Antonio Porcino, 28 anni, svincolato. L'esterno arriva dalla Reggiana ed è pronto a dare il suo contributo alla rosa di Gianluca Esposito, che vista l'assenza di Francofonte, l'ha convocato per la gara di domani pomeriggio.

Porcino, vanta esperienza anche in Serie B con la maglia del Livorno con cui ha collezionato oltre 50 presenze. Ha iniziato la carriera nel settore giovanile della Reggina, poi per il trequatista calabrese circa 180 presenze in Lega Pro con le maglie di Catanzaro, Catania, Reggina, Ischia, Taranto e Livorno. Dopo la presentazione nella sede del club cilentano la foto di rito con i colori rossoblu insieme al presidente Maurizio Puglisi.

Porcino, ha espresso soddisfazione per questa scelta ed ha rimarcato che è bastato poco per trovare l'intesa: «Sono onorato di indossare la maglia rossoblu. Con il Presidente Maurizio Puglisi e il Direttore Sportivo Pascuccio ci siamo subito intesi. Sono bastate poche parole per raggiungere l’accordo. La Gelbison è una Società importante. Da parte mia scenderò in campo con impegno e determinazione».