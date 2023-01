Gelbison preso il portiere Anatrella, arriva dal Piacenza

Dario Anatrella è un nuovo portiere della Gelbison. Per il club del presidente Puglisi, un altro innesto di spessore. La società cilentana ha annunciato di aver chiuso l’intesa con il portiere classe 2001. L’estremo difensore è cresciuto tra i settori giovanili di Roma e Paganese. Arriva dal Piacenza, dove ha iniziato la sua esperienza tra i professionisti, dopo aver difeso nelle due precedenti stagioni la porta di Fidelis Andria e Cavese.

Con entrambe le formazioni ha disputato i play off per la promozione in Serie C ed ha collezionato oltre 50 presenze in Serie D.

Anatrella, al termine dello scorso campionato è stato eletto “Miglior Portiere” nell’ambito del “D Club 2022”, i riconoscimenti che la Lega Dilettanti assegna ai migliori interpreti della stagione di Serie D. Anatrella, è stato presentato nel pomeriggio nella sede della Gelbison dal numero uno del club per la consueta e classica foto di rito con i nuovi colori del club cilentano. Anatrella, ha cominciato da subito ad allenarsi con i nuovi compagni.