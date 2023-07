Gelbison preso il portiere Cirillo, in arrivo l'attaccante Bubas

Per la Gelbison si blinda la porta con l'arrivo del portiere Elia Cirillo, 20 anni, cresciuto nelle giovanili del Savona, è stato anche nella rosa del Varazze e Grosseto. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Vado. Inoltre il club del presidente Puglisi e del ds Pascuccio, ha annunciato di essersi assicurata le prestazioni sportive del giovane centrocampista Dylan De Pasquale, classe 2004, arrivato dal Napoli primavera, va a rinforzare ulteriormente il pacchetto under del club. Intanto la società cilentana è vicina a chiudere con l'esperto attaccante argentino Nicolas Bubas, 34 anni, che nell'ultima stagione ha giocato nelle fila della Cavese. Poi il mercato in entrata dovrebbe chiudersi con l'innesto di un difensore centrale.