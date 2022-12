Gelbison, rescisso il contratto con il difensore Bonalumi

All'apertura ufficiale del mercato mancano ancora una decina di giorni, ma in casa Gelbison sono già partite le operazioni per ridisegnare l'organico in vista della seconda parte della stagione.

Un cammino che finora al club cilentano ha riservato buone soddisfazioni tanto che da matricola staziona in una zona centrale della classifica del girone meridionale della terza serie. Il primo movimento per il club caro al presidente Maurizio Puglisi, è in uscita, si chiude dopo 5 mesi l'esperienza del difensore lombardo Simone Bonalumi, 28 anni, con 14 presenze ed una rete nel turno inaugurale con la Juve Stabia, gara persa dai cilentani 3-1.

La notizia della conclusione del rapporto è stata diramata dal club cilentano con un comunicato stampa diffuso sulla pagina ufficiale nella quale si ringrazia Bonalumi, per la sua professionalità.