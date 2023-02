Gelbison ribaltone in panchina via il tecnico De sanzo, ritorna Gianluca Esposito

Ribaltone in panchina in casa Gelbison, Fabio De Sanzo, non è più l'alllenatore del club cilentano. I dirigenti dei rossoblu con in testa il presidente Maurizio Puglisi e il direttore Sportivo Nicolò Pascuccio, hanno deciso di sollevare dall'incarico l'allenatore calabrese dopo la sconfitta rimediata in casa con una diretta concorrente per la salvezza il Messina, e di richiamare nuovamente al timone Gianluca Esposito, che aveva condotto la squadra alla storica promozione in serie C e guidato per le prime quattro giornate i rossoblu quando fu esonerato dopo la sconfitta di Francavilla.

Domani il tecnico di Nola, dirigerà il suo primo allenamento, in vista della trasferta di Monterosi. La notizia è stata ufficializzata sulla pagina social del club cilentano.