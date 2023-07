La Gelbison presenta domanda di ripescaggio e riammissione in serie C

La Gelbison ha provveduto a depositare, con il direttore generale Matteo Canale, l’intera documentazione necessaria a formalizzare la richiesta di ripescaggio e riammissione al campionato di Serie C.

Depositato presso la sede Figc di Roma l’assegno circolare del contributo straordinario (pari a euro 300.000), criteri infrastrutturali, criteri sportivi-organizzativi e Covisoc. Si è provveduto, inoltre, a depositare presso la Lega Pro di Firenze la documentazione integrale per l’ottenimento delle Licenze Nazionali stagione sportiva 2023/24, nonché le due fideiussioni richieste per un totale di 650 mila euro e la tassa di iscrizione.

Il presidente Puglisi ha ringraziato l'istituto di credito che ha sostenuto il progetto. Ora bisogna attendere l'esito dei vari ricorsi per vedere se sussite la possibilità di rientrare in terza serie per la squadra cilentana, ma stante alla situazione dopo l'esclusione del Pordenone, il posto sarà preso dal Mantova, mentre quello del Siena, andrà all'Atalanta U23, e se Brescia e Perugia dovessero tornare in serie B il primo posto verrebbe preso dall'Alcione al primo posto tra le perdenti playoff di serie D e l'altro andrebbe al Piacenza che risulta in testa tra le retrocesse in D dopo i playout.