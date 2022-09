Gelbison scatenata: altri due innesti, Sorrentino e Sane nel club rossoblu

La Gelbison per il grande debutto in serie C non ha voluto lasciare nulla al caso e proprio fino all'ultimo ha piazzato importanti innesti da mettere a disposizione dell'allenatore Gianluca Esposito. E gli ultimi due arrivati alla corte del club rossoblu del presidente Maurizio Puglisi, sono l'attaccante Lorenzo Sorrentino, 27 anni, romano, (a sx nella foto) arrivato dalla Fidelis Andria, per lui tanta esperienza in D e in serie C dove ha giocato nelle ultime sei stagioni con diverse maglie, tra le quali la Juve Satbia, e non è escluso che possa essere impiegato proprio nel turno inaugurale con gli stabiesi. L'altro arrivo voluto dal Ds Nicolò Pascuccio, è sempre un attaccante centrale Adama Sane, 22 anni, con esperienze nella Juventus U.19 e vanta tre campionati in C con Mantova, Arezzo e Latina, con cui ha realizzato 6 reti la scorsa stagione. I due calciatori sono stati presentati nella sede del club cilentano.